सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ को किया निलंबित, संजय सिंह नहीं रहेंगे WFI अध्यक्ष

नई दिल्लीः देश के खेल मंत्रालय की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है. खेल मंत्रालय में भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही हाल ही में हुए कुश्ती महासंघ के चुनाव खारिज हो गए हैं. बता दें कि इसमें संजय सिंह की जीत हुई थी. उन्होंने पहलवान अनीता श्योराण को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में हराया था.

WFI के नए अध्यक्ष की मान्यता हुई रद्द

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खेल मंत्रालय ने WFI की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया है. साथ ही नए अध्यक्ष की मान्यता रद्द की गई है. न्यूज एजेंसी ANI ने X पर जानकारी दी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह की ओर इस वर्ष के अंत से पहले नंदिनी नगर, गोंडा (यूपी) में अंडर-15 और अंडर-20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की घोषणा के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित कर दिया है.

संजय सिंह को मिले थे 40 मत

बता दें कि हाल ही में हुए कुश्ती संघ के चुनाव में संजय सिंह ने अनीता श्योराण को हराकर जीत हासिल की थी. इस दौरान संजय कुमार सिंह को 40, तो अनीता श्योराण को 7 मत प्राप्त हुए थे. पहलवानों ने संजय सिंह पर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का नजदीकी होने का आरोप लगाया था और महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान भी कर दिया था.

कुछ पहलवान कर रहे थे विरोध

साक्षी के संन्यास के ऐलान के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री लौटा दिया था. बजरंग पूनिया के अलावा पहलवान वीरेंद्र सिंह ने भी अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया था. कुल मिलाकर संजय सिंह के WFI का अध्यक्ष बनने के बाद कुछ पहलवान उनका विरोध कर रहे थे. अब खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंभ को निलंबित कर दिया.

