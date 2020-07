बैग पैक कर लो घुमक्कड़ों, खुल गया गोवा

पणजीः पर्यटकों का इस्तकबाल करने के लिए गोवा एक बार फिर से तैयार है. समुद्र तटीय इस राज्य में गुरुवार से पर्यटन की दोबारा शुरुआत की जाएगी. राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर मनोहर अजगांवकर ने बुधवार को इसका एलान किया. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यहां मार्च से लॉकडाउन था और पर्यटन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था.

दी गई है सशर्त अनुमति

जानकारी के मुताबिक गोवा में पर्यटन के लिए सशर्त अनुमति दी गई है. पर्यटन मंत्री ने कहा कि गोवा की यात्रा करने वाले यात्रियों को होटल की पहले से बुकिंग करानी होगी. इसके लिए राज्य के पर्यटन विभाग ने कुछ होटलों को संचालन की अनुमति दी है, बुकिंग उनमें ही करनी होगी. अभी विदेशी पर्यटकों को अनुमति नहीं दी जा रही है.

Goa to open for tourists from tomorrow as 250 hotels were granted permission to resume operations. For a tourist to enter Goa, he/she will have to carry a #COVID19 negative certificate within stipulated 48-hrs window or get mandatorily tested in Goa: M Ajgaonkar, Tourism Minister pic.twitter.com/HTio1NVj5v

