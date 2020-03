दुनिया ताकती रह गई, भारत ने तैयार कर लिया कोरोना का इलाज

बेंगलुरु: कोरोना का कहर झेल रहा अमेरिका...इससे निपटने के लिये वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटा है. इस बीच हिन्दुस्तान के एक डॉक्टर ने कोरोना के खिलाफ कारगर दवा बनाने की दिशा में बड़ी कामयाबी का दावा किया है.

बेंगलुरु के डॉक्टर ने ढूंढी दवा

बैंगलुरू के एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल राव ने सरकार के पास अपनी रिसर्च के रिव्यू की अर्जी भेजी है. उनका दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में उनकी रिसर्च ठोस नतीजे देगी.

#WATCH When we withdraw blood for regular check-ups, we get buffy coat which can be used to take out cells & form interferon. These two chemicals & some other cytokines, in a specific concoction,could be potentially very useful in treating #COVID19 patients: Oncologist Vishal Rao pic.twitter.com/krkU4PxaRv

