पलटा पाक बोला, सिविलियन कोर्ट में नहीं चलेगा जाधव का मामला

नई दिल्लीः पड़ोसी मुल्क की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए आई राहत की खबर को पाकिस्तान ने नकार दिया है. मंगलवार-बुधवार को दिन भर पाकिस्तानी मीडिया की हवाले से जारी खबर को शाम को गलत बताते हुए कहा गया कि जाधव का मामला सिविलियन कोर्ट में नहीं चलाया जा रहा है. पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए इस बात की घोषणा की है कि जाधव से जुड़े मामले में पाक आर्मी एक्ट में बदलाव वाली खबर गलत है. पहले खबर में बताया गया था कि पाकिस्तान जाधव के मामले को सिविलियन कोर्ट में चलाने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी करने पर अभी विचार नहीं किया है.

समय के साथ साझा करेंगे अंतिम स्थिति-गफूर

पाकिस्तान की मीडिया में प्रकाशित खबरें इस बात की ताकीद कर रही थीं कि अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के आधार पर जाधव को यह मौका दिया जाएगा. पाकिस्तान इसके लिए सैन्य कानूनों में भी बदलाव करेगा. पाक सरकार इसके लिए कदम उठा रही है. लेकिन शाम होते-होते ही पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस खबर का खंडन कर दिया गया.

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए इस बात की घोषणा की है कि जाधव से जुड़े मामले में पाक आर्मी एक्ट में बदलाव वाली खबर गलत है. गफूर ने ट्वीट में लिखा है, कुलभूषण जाधव के बारे में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को लागू करने के लिए पाक सेना अधिनियम में संशोधन की अटकलें गलत हैं. मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के विभिन्न कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. अंतिम स्थिति समय के साथ साझा की जाएगी.

Speculations for amendment in Pak Army Act to implement ICJ verdict regarding convicted Indian terrorist Cdr Kulbushan Jadhav are incorrect. Various legal options for review and reconsideration of the case are being considered. Final status shall be shared in due course of time.

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) November 13, 2019