PM मोदी के सऊदी दौरे से बिलबिलाया पाक! दोनों देशों की नजदीकी के 12 अहम सबूत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब दौरा खत्म हो चुका है, लेकिन पीएम के इस दौरे में भारत और सऊदी के बीच कई अहम मुद्दों पर समझौता हुआ. इन समझौतों को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक करार दिया है. दोनों देशों ने कई प्रमुख क्षेत्रों में 12 समझौता और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. जिससे पाकिस्तान बिलबिला उठा है. दोनों देशों की नजदीकियों को बढ़ा देश पड़ोसी मुल्क पाक झटपटाने लगा है.

पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इनमें स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप काउंसिल पर एमओयू, एनर्जी सेक्टर में डील्स, भारत के नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड इनवेस्टमेंट फंड में सऊदी निवेश और सिक्यॉरिटी में आपसी सहयोग बढ़ाना शामिल है. सऊदी अरब में रुपे कार्ड के लॉन्च के साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की भी योजना है. रुपे कार्ड सऊदी अरब में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के साथ ही हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए भी उपयोगी होगा. भारत के ई-माइग्रेट और सऊदी अरब के पोर्टल के बीच माइग्रेशन की शुरुआत भी की जाएगी. इससे सऊदी अरब में नौकरी कर रहे भारतीयों के लिए रोजगार की शर्तों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

पीएम मोदी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की. प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में सऊदी के किंग सलमान, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की. इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर भी बातचीत हुई.

It is always a delight to meet His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. His vision for Saudi Arabia is remarkable. We had an extensive meeting during which we discussed numerous issues. Stronger friendship between our nations augurs well for our people. pic.twitter.com/33qiXnV7H7

— Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2019