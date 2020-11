Vienna में 26/11 जैसा आतंकी हमला, दो आतंकी मारे गए बाकियों ने किया सरेंडर

नई दिल्लीः यूरोप के देश आतंकियों के निशाने पर हैं. फ्रांस में आतंक फैलाने के बाद यूरोप के एक और देश में आतंकी हमला हुआ है. सामने आया है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है. इससे सात लोगों की मौत हो गई है.

ऑस्ट्रिया के गृह मंत्रालय ने इसे आतंकी हमला करार दिया है. इस हमले के जिम्मेदार दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया और अन्य आतंकियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया गया. इसे 2008 में हुए मुंबई हमले जैसी आतंकी घटना भी कहा जा रहा है.

सड़कों पर बरसाईं धड़ाधड़ गोलियां

जानकारी के मुताबिक, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सोमवार रात को आतंकी हमले हुए. इसमें दुर्दांत हमले में 15 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जबकि कई अन्य भी घायल और चोटिल हैं. सामने आया है कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, वहीं अन्य आतंकियों ने सरेंडर किया है.

ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने बताया कि हमलावरों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी जारी है. वियना के मेयर माइकल लुडविग का कहना है कि 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना वियना के सेंट्रल स्वीडन प्लाट्ज स्क्वॉयर पर हुई, जो कि यहूदियों के एक पूजा स्थल के पास है. वियना में मारे गए एक आतंकी के शरीर पर बम बंधा बेल्ट मिला है.; लोगों का कहना है कि आतंकी सड़कों पर धड़ाधड़ गोलियां दागते रहे.

ऑस्ट्रिया के चांसलर ने की निंदा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आतंकियों ने कम से कम छह जगहों पर हमला किया. लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है. पुलिस का कहना है हमलावरों ने अलग-अलग जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की. फायरिंग की चपेट में आकर कई जख्मी हुए हैं, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है. ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने इसे घृणित आतंकी हमला बताया है.

Several people are injured in central Vienna, Austria, after several exchanges of fire, police say, advising the public to avoid the area. Newspaper Kronen Zeitung reported an attack on a synagogue: Reuters https://t.co/IUmT6Ez7Tv

शाम आठ बजे चली पहली गोली

बताया गया कि पहली गोली लगभग शाम 8 बजे चलाई गई और हमले यहूदियों के एक पूजा स्थल के आसपास किए गए. यहूदी समुदाय के नेता ओस्कर डॉयच ने ट्वीट कर कहा कि अभी स्पष्ट नहीं है कि हमलावरों ने यहूदी पूजा स्थल को निशाना बनाया था या नहीं, लेकिन गोलीबारी इसी के आसपास हुई है.

We are closely monitoring a terrorist attack in Vienna, Austria involving multiple assailants. There is no known nexus to New York City at this time. All #NYPD Counterterrorism Officers have been briefed and deployed accordingly. pic.twitter.com/ARDE1k08Mx

— NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) November 2, 2020