ଚାନ୍ଦିପୁର ଘାଟିରୁ 'ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତା

Agni Prime Missile: ବାଲେଶ୍ୱରର (Baleshwar) ଚାନ୍ଦିପୁର ଘାଟିରୁ ଶନିବାର ଦିନ 'ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ (Agni Prime Missile) ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ । ଏହା ଅଗ୍ନି ସିରିଜ୍ (Agni series) କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ, ଯାହା ପରମାଣୁ ୱାରହେଡ୍ ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦର କ୍ଷମତା 1000 ରୁ 2000 କିଲୋମିଟର ରହିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି ରହିଛି ।

ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସଠିକତା ସହିତ ଏହା ସମସ୍ତ ମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କଲା । ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକନିକ ସହିତ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ କମ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ।

Today, India successfully testfired the Agni Prime missile off the coast of Odisha in Balasore: Government Officials

Agni-P is a new generation advanced variant of Agni class of missiles. It is a canisterised missile with range capability between 1,000 and 2,000 kms.

