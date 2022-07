Twitter deal ରଦ୍ଦ କରି ଅଡୁଆରେ Elon Musk

Elon Musk cancelled Twitter deal: Twitterକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି Elon Musk ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଟେସଲା ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଟ୍ୱିଟର କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୪୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଚୁକ୍ତି ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମସ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରବାର ଟେସଲା ମୁଖ୍ୟ Elon Muskଙ୍କ ଟିମ୍ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛି। ଚିଠିରେ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହ କରିଥିବା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଖାରଜ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଟ୍ୱିଟର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ନାହିଁ ଯାହା ମସ୍କ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ମାଗିଥିଲା ​​ବୋଲି ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। Muskଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ପରେ ଟ୍ୱିଟର ସହ ହୋଇଥିବା ୪୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଡିଲ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟର ସହିତ ପ୍ରାୟ ୪୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର କାରବାରରେ ସେୟାର ପିଛା ୫୪.୨୦ ଡଲାରରେ ଏକ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ତେବେ ମେ ମାସରେ ମସ୍କ ଏହି ଡିଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ଟ୍ୱିଟରର ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ କହିଥିଲେ। ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ୫%ରୁ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପାମ୍ ଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ମସ୍କ ପୁନର୍ବାର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟର ଡିଲ ପରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାୟ ୩୦% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022