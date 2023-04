Asad Ahmed Encounter: 'ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଲା'- ଅସଦଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଉମେଶ ପାଲଙ୍କ ମା' ଓ ପତ୍ନୀ କ’ଣ କହିଲେ?

Asad Ahmed Encounter: ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ (Atique Ahmed) ପୁଅ ଅସଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅସଦଙ୍କର ୟୁପିର ଝାନ୍ସୀ ଠାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି । ଉମେଶ ପାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅସଦ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଅସଦଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସୁଟର ଗୁଲାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅସଦକୁ ଖୋଜୁଥିଲା । ଅସଦ ଉପରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅସଦଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଉମେଶ ପାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ମା’ଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଉମେଶ ପାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟା ପାଲ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଉମେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି । ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସିନ୍ଦୁରର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମାରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ପୋଲିସ ବହୁ ସହଯୋଗ କରିଛି । ଯୋଗୀ ଜି ଯାହା କିଛି କରିବେ, ଭଲ କରିବେ ।"

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉମେଶ ପାଲଙ୍କ ମା' ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଉମେଶଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ।”

#WATCH | Former MP Atiq Ahmed's son Asad, aide killed in an encounter by UP STF in Jhansi

Visuals from the encounter site pic.twitter.com/kL3fUrr7S7

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 13, 2023