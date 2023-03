Crime News: ସଂସାର ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ସନ୍ଦେହ, ପତ୍ନୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପାଣିଟାଙ୍କିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ

Crime News: ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ । ସାତ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ । କିନ୍ତୁ ହାତଧରି ଜୀବନ ସାଥୀ କରିଥିବା ସ୍ବାମୀ ନେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ । ପତି ସାଜିଲା ପତ୍ନୀହନ୍ତା । ଏଭଳି ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ଘଟିଛି ଛତିଶଗଡ (chhattisgarh) ବିଲାସପୁର(bilaspur) ଉସଲାପୁରରେ । ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଥିଲା ସଇତାନ ସ୍ବାମୀ (chopping her body in pieces dump in a water tank)।