Shocking News: ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଆତୁର ହେଲା ସଇତାନ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କମ୍ପାନୀର ବସ୍ ସହ ଶୋଇବାକୁ ପକାଇଲେ ଚାପ!

Shocking News: ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ( Husband Wife Relationship) ସାଇକେଲର ଦୁଇଟି ଟାୟାର ପରି ହୋଇଥାଏ । ଉଭୟ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଚାଲନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (Maharashtra) ପୁଣେ (Pune) ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରି ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ (Husband Forced Wife To Sleep With Boss) ସମ୍ପର୍କକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା (Indore Woman Molested Brother in Law) ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ନିବାସୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବସଙ୍କ ସହ ଶୋଇବା (Pune Man Forces Wife To Sleep With Boss) କୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି । ଅମିତ ଛାବ୍ରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଲୋଭୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ବସଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାମନାର ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ।

ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅମିତଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହା କରୁଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଦିଅରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦିଅର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମହିଳାଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଦିଅର ନିଜର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ ହେଉଥିଲା ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମଝିରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲେ ବାପା

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-କିମ ଜୋଙ୍ଗ ଉନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ଏହି ୧୦ ବର୍ଷର ଝିଅ!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଏଣିକି କେବେ ବି ଲାଗୁ ହେବନି ଏହି ଯୋଜନା!

ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହାତର ଶିରା କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ନିର୍ଯାତନାକୁ ସହି ନ ପାରି ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୨ରେ ନିଜ ବାପାମାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହି ନଥିଲେ । ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଥିଲେ ଯିଏ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଅମିତଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲା । ଏହି ନିର୍ଯ୍ୟାତନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଲିଖିତ ଶପଥ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ପିତାମାତା ଇନ୍ଦୋର କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ପରେ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଏବଂ ଦିଅରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।