Bhubaneswar Crime News: ସାଙ୍ଗକୁ ହତ୍ୟା କରି ଗୋଟିଏ ରାତି ମୃତଦେହ ସହ କାଟିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମ?

Bhubaneswar Crime News In Odia: ସାଙ୍ଗ ସାଜିଲା ସଇତାନ ! ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ନେଲା ସାଙ୍ଗ । ସାଙ୍ଗକୁ ପିଟି ପିଟି କଲା ହତ୍ୟା । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର (Bhubaneswar)ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ବାହାଦଲପୁରରେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଧୀବରକୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ତେବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପାଲଲହଡ଼ାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ୨୦୧୬ରେ ରେପ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କେସର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ । ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଆଁରେ ମୃତଦେହକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।