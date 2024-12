ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ୍ ହେଲା ଜଣେ ଖତରନାକ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ଜାଭେଦ୍?

WB STF Arrest Pakistan Trained Terrorist: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗାଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଖତରନାକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସର ଏସଟିଏଫ ଟିମ୍ କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜାଭେଦ୍ ମୁନ୍ସିଙ୍କୁ କ୍ୟାନିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରିଛି। କହିରଖୁଛୁ ଜାଭେଦ୍ ମୁନ୍ସି କାଶ୍ମୀରରେ ନିଷିଦ୍ଧ ତେହେରିକ୍-ଇ-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ରହିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜାଭେଦ୍ ମୁନ୍ସିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଜାଭେଦ୍ ମୁନ୍ସି ଜଣେ ଖତରନାକ IED ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଚାଳକ। ସେ ୨୦୧୧ ରେ ଅହଲ-ଇ-ହାଦିଥ ନେତା ଶୈକତ ଶାହାଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜାଭେଦ୍ ମୁନ୍ସି ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ନକଲି ପାକିସ୍ତାନୀ ପାସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ ତେହେରିକ-ଏ-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ପାକିସ୍ତାନରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।

#WATCH | West Bengal | Javed Munshi, suspected to be a member of the outlawed 'Tehreek-e-Mujahideen' outfit in Kashmir was apprehended in a joint operation by J&K police and West Bengal STF in South 24 Parganas, produced before the Alipore court pic.twitter.com/dd2XSXD8si

— ANI (@ANI) December 22, 2024