ମୋସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲରେ ହତ୍ୟା, ଜଣକ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର

Sidhu Moosewala Murder Case: ଗୋବିନ୍ଦୱାଲ ଜେଲରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୨ ଜଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମନଦୀପ ସିଂ ତୁଫାନ୍ ଓ ମନମୋହନ ସିଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେଶବଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୋସେୱାଲା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନଦୀପ ତୁଫାନ, ମନମୋହନ ସିଂ ଓ କେଶବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମନଦୀପ ତୁଫାନ ଓ ମନମୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର କେଶବ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ । ସିଦ୍ଧୁ ମୋସେୱାଲା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତିନିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ଗୋଇନ୍ଦୱାଲ ଜେଲରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଝଗଡାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା କେଶବଙ୍କୁ ଅମୃତସରର ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ କେଶବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ।

Punjab | There was a fight btw miscreants in Goindwal Sahib jail, in which Duran Mandeep Singh Toofan, resident of Rayya was killed. Keshav resident of Bathinda & Manmohan Singh Mohana, resident of Budhlada, were admitted to Civil Hospital Tarn Taran: DSP Jaspal Singh Dhillon

— ANI (@ANI) February 26, 2023