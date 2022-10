Air service: ବସଠୁ ଶସ୍ତା ବିମାନ ଯାତ୍ରା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟିକଟ ମାତ୍ର ୯୯୯ ଟଙ୍କା

Bhubaneswar to Jeypore air service, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବସ ଭଡା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ କରିହେବ ବିମାନ ଯାତ୍ରା। ଏହି କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ। ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରୁ ଜୟପୁର-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଜୟପୁରକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହାର ଟିକଟ ମାତ୍ର ୯୯୯ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରୁ ଜୟପୁର-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଜୟପୁରକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହାର ଟିକଟ ଦାମ ମାତ୍ର ୯୯୯ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ବସ ଭଡା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ। ତବେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଅଫର ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଟ୍ୱିଟ କରି India One Air ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

India One Air ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଜୟପୁରକୁ ବିମାନ ସେବା ଉଦଘାଟନ କରିବ। http://indiaoneair.com ୱେବସାଇଟରେ ଟିକଟ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଟିକଟ ମୂଲ୍ୟ ୯୯୯ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ପ୍ରଥମ ଉଡାଣର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। India One Air ପକ୍ଷରୁ ରାତ୍ରି ୧୨ଟା ୫୪ରେ ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

Dear Patrons, we are extremely grateful for the overwhelming response. Bookings were open till 9th Nov & in few hours, almost all seats have been sold. Apologies if someone is unable to book & we look forward to serving you soon. Thanks for your support. Regards, IndiaOne Air. https://t.co/4dFTuWVh7c

— IndiaOne Air (@IndiaoneA) October 28, 2022