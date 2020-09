ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୪,୨୧୯ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: CoronaVirus in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନା ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୋରୋନା (Coronavirus) ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାସହ କୋରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୪,୨୧୯ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ (COVID-19 Positive) ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୧,୮୫,୭୦୦ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ପ୍ରତି ୧୬ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛି କୋରୋନା

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୬୨୮ ଜଣ, କଟକରୁ ୪୯୪ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୨୬୪ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୨୩୨ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୨୦୯ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୧୬୩ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ୧୬୧ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୧୫୩ ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ୧୩୨ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୧୨୯ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୧୨୩ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୧୧୯ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୧୧୪ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୧୧୩ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୧୧୨ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୮୭ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୮୫ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୮୩ ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୭୯ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୭୫ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୭୨ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୬୧ ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ୬୦ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୫୬ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୫୫ ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ାରୁ ୫୪ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୪୯ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୩୯ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୩୫ ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୨୧ ଜଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ ୧୬୨ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 4219 Covid patients have recovered and are being discharged on 30.09.2020

628 from Khordha

494 from Cuttack

264 from Puri

232 from Jharsuguda

209 from Anugul

163 from Jagatsinghpur

161 from Kendrapara

153 from Mayurbhanj

132 from Rayagada

129 from Jajapur

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) September 30, 2020