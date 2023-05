Odisha News: ବାହାଘରରେ ଭୋଜି ଖାଇଲେନି ବରଯାତ୍ରୀ, ବାଇକ ଡ଼ିମାଣ୍ତ କରି ବର ଅଟକ

Demanding bike in Dowry: ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇନଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ । ଭୋଜି ଖାଉନଥିବା ଦେଖି କନ୍ୟା ପିତା ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ଏକ ବାଇକ ଡ଼ିମାଣ୍ତ କରିଥିଲେ ବର ପକ୍ଷ । ତେବେ ହଠାତ୍ ବର ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଡ଼ିମାଣ୍ତ ଶୁଣି କନ୍ୟାର ପିତା ସେକ୍ ଅସରବଙ୍କ ମୁଣ୍ତରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଥିଲା ।