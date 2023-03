Keonjhar: ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ଶବ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Dead Body Take To Temple After Death: ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ଶବ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାରିଲା ନାହିଁ ଜୀବନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରପରିଷଦ ଫକୀରପୁର ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।