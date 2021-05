କୋରୋନା ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଲଙ୍କାକଣ୍ଡ; ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ, ୭ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗିରଫ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଦେଶରେ କୋରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ଶବଦାହ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପୋଲିସ-ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଣେ କୋରୋନା ମୃତକଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି।

ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ (Mayurbhanj) ଜିଲ୍ଲାର ସୋନାରିପୋସି ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କୋରୋନା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଗାଁରେ କୋରୋନାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବି ମାମଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେତୁ ଗାଁରେ କୋଭିଡ ବିସ୍ତାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିଲେ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋନାରିପୋସି ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୋଭିଡ (Coronavirus) ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।

Odisha | People from Sonariposi village beat up police & administration officials after they allegedly tried to cremate a COVID-19 patient there

"Thakurmunda police has registered a case. Seven people have been sent to judicial custody," said Smith Parmar, Mayurbhanj SP (16.05) pic.twitter.com/kBLpLGwczp

