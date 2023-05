Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ, ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା କାର

Road Accident at Boudh​: ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ଘରେ କାରଟି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ମହିଳା । ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ୫୭ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଶହ ଶହ ଗାଡି଼ ମଟର ଅଟକି ରହିଛି । ଖବର ପାଇ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।