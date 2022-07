ICSE 10th Result 2022: ICSE ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ

ICSE 10th Result 2022: ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖ ରବିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେଶନ (Indian Certificate of Secondary Education) ଆଇସିଏସଇ (ICSE) ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଗଜାମିନେସନ (Council for the Indian School Certificate Examinations) ସିଆଇଏସସିଇ (CISCE) ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ cisce.org ଏବଂ results.cisce.org ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

ମେ ମାସରେ CISCE ବୋର୍ଡ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବର୍ଷ ICSE ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ସେମିଷ୍ଟାର ୨ ପରୀକ୍ଷା ୨୫ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ ୨୩ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ମୋଟ ୯୯.୯୭ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ୪ ଜଣ ଛାତ୍ର ୯୯.୮% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୩୪ ଜଣ ଛାତ୍ର 99.6% ମାର୍କ ହାସଲ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

କାଉନସିଲ୍ ଫର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା (CISCE) ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖ ରବିବାର ୨୦୨୨ ମସିହା ପାଇଁ ICSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

CISCE ସେମିଷ୍ଟାର ୧ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି। ସେମିଷ୍ଟାର ୨ ଫଳାଫଳ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ସେମିଷ୍ଟାର ୨ ରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୋର କରାଯାଇଥିବା ମାର୍କ ସେମିଷ୍ଟାର ୨ ରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୋର କରାଯାଇଥିବା ମାର୍କ ସହ ଯୋଡାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ଯୋଡାଯିବା ପରେ ମିଳିତ ଫଳାଫଳ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ICSE ୨୦୨୨ ଫଳାଫଳ CISCE ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ cisce.org, results.cisce.org ଏବଂ results.nic.in ଠାରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ୍ ରୁ SMS ପଠାଇ ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ --- ICSE ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ପାଇଁ ICSE <ସ୍ପେସ୍> <Id> ଲେଖି 09248082883 ପଠାନ୍ତୁ।

ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମିଷ୍ଟାର ୧ କିମ୍ବା ସେମିଷ୍ଟାର ୨ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଘୋଷିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆଜିଠାରୁ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କେବଳ ସେମିଷ୍ଟାର ୨ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମିଷ୍ଟାର ୧ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋ ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। CISCE ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ସେମିଷ୍ଟରରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା।

ICSE 10th Result 2022: କିପରି କରିବେ ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ