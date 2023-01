Indian Map: ଭାରତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ?

Law of the sea: ପିଲାଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ (Sri Lanka) ଭାରତ ମନଚିତ୍ର (Indian Map) ସହିତ ଦେଖିଥିବେ । ଏହା ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଭାରତର ଅତି ନିକଟତର । ଏପରି ଭାବିଲେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଚୀନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ନିକଟତର ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ସହିତ କଦାପି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କାହିଁକି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ସହ ଦେଖାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା

ଭାରତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଖାଇବା ପଛରେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିୟମ ଅଛି । ଯଦି ଭାରତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ । ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି ।

କ’ଣ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ?

ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମୁଦ୍ରର ଆଇନ (Law of the sea) କୁହାଯାଏ । ଏହି ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଦେଶର ସୀମା ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ନୌଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୩୭୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି । ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ଧନୁଷ୍କୋଡି ଠାରୁ ଦୂରତା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତ୍ର ୧୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ଆଇନ (Law of the sea) ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

କାହିଁକି ତିଆରି ହେଲା ଏହି ଆଇନ?

୧୯୫୬ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଇନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଓ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ, ୧୯୭୩ ରୁ ୧୯୮୨ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଆଇନର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମୁଦ୍ରର ନିୟମ (Law of the sea) । ଏହା ଅଧୀନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରେ ସେହି ଦେଶର ବେସଲାଇନରୁ ୨୦୦ ନୌଟିକାଲ ମାଇଲର ସୀମା ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।

