Board Exam Result 2022 : ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଦଶମରେ ୯୦% ଓ ଦ୍ୱାଦଶରେ ୯୪% ପାସ୍

Board Exam Result 2022 : ସୋମବାର ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ସାଢେ ନଅଟାରେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦିନ ୧୨ଟା ପରେ ଅନଲାଇନରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମରେ ୯୦% ଓ ଦ୍ୱାଦଶରେ ୯୪% ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଶେଷରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆଧିକାରୀକ ୱେବସାଇଟ tnresults.nic.in ଓ dge.tn.gov.inରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ୫ ତାରିଖରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ ୨୮ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧.୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପିଲା ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ୯୩.୭୪ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ୯୬.୩୨ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରୀ ପାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯୦.୯୬ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ ହାର ୫.୩୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।

Tamil Nadu State Board Public Exams results declared. 93.76% pass percentage recorded for Higher Secondary (Standard 12th) and 90.07% for SSLC (Standard 10th): Department of Government Examinations, Tamil Nadu

