Anubhav Mohanty Marriage: ଏଣେ ଘରୁ ବାହାରେ ବର୍ଷା, ସେପଟେ ଲୁଚାଛପାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି !

Anubhav Mohanty Marriage: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ତଥା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀନିଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଦୁହେଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା । ବେଦି ଅଛି ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଅତିଥି, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପଡ଼ିଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି । ଏହି ଭିଡିଓ ଏହି ବିବାହ ସମୟର କିଛି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରାକେଶ ‌ରୋଶନ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ‌ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଯାତ୍ରା (Anubhav Mohanty Marriage) ଲାଗି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଫଟୋରେ ଲେଖିଛନ୍ତି Congratulations Bhai For Your New Journey। ଏହି ଫଟୋରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବରବେଶରେ ଥିବା ବେଳେ ଅତି ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଫଟୋପୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ କେହି କେହି ଅନୁଭବଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ୍ ଲାଗି ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ।

Also Read: Love In London: ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ସାଂସଦ; ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ଜୀବନସାଥୀ !

ସେପଟେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ଥିବା ଯୁବତୀ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ନୁହଁନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଭିନେତା ପୁଣିଥରେ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଅନ୍ୟ କେହି କେହି ଏହାକୁ ଫିଲ୍ମର ଏକ ସିନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଏହା ସତ ବିବାହ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ (Social Media) ଏହି ବିବାହର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

Also Read: Bikini Controversy: ଦୀପିକାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିକିନୀକୁ ନେଇ ଏତେ ପାଲା, ଦାମ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ସୂଚନାନୁସାରେ, ବହୁ ବାଦବିବାଦ ପରେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି (Anubhav Mohanty) ନିଜ ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟର ତାପସ ସରଘରିଆ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଇନ ଲଣ୍ଡନରେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁଭବ । ଅନୁଭବଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କହିଥିଲେ , ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କହିଥିଲେ 'ତାପସ ଲଭ୍ ନେଇ କାହିଁ ମୋତେ ଏତେ ଯୋଡୁଛ ଟିକେ Hate ପ୍ରତି ବି ନିଅ । Love ରେ ବହୁତ ନାମ ନେଇଛି' । ଆଉ ଲଭ୍ କରି ନାମ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କହି ହସିଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ । ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମ ହେଉଛି, କାହା ସହ ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଟି ଆଧାରିତ । ଏହାସହ ରିଅଲ ଷ୍ଚୋରି ସହ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ନୂଆ ଟେକନିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଫିଲ୍ମରୁ କପି ନୁହେଁ ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ସୁଟିଂ ହେଉଥିବା Love In London ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ।