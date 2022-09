Dhokha Round D Corner box office collection : ସଫଳତା ସାଉଁଟୁଛି ଫିଲ୍ମ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟ କଲା ଏତିକି

Dhokha : Round D Corner Collection : ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ସଫଳତାର ସହ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଧୋକା ରାଉଣ୍ତ ଡି କର୍ଣ୍ଣର(Dhokha Round D Corner ) । ଜାତୀୟ ସିନେମା ଦିବସ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ସିନେମା ଦିବସରେ ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟର ଦାମ ୭୫ ଟଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ମୁଭିଟି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ୭୫ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଦର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିନେ କ୍ରିଟିକ୍ ତରୁନ୍ ଆଦର୍ଶ (film trade analyst Taran Adarsh)। କାହିଁକିନା ଦର ୭୫ ଟଙ୍କା ଥିବାରୁ ଫିଲ୍ମଟି ସେହି ଦିନ ୧.୨୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ତେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଚେମ୍ବର ୨୩ରେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି।

ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଆର ମାଧବନ୍ (R Madhavan) ,ଖୁସାଲୀ କୁମାର, ଅପାରଶକ୍ତି ଖୁରାନା (Aparshakti Khurana) ଏବଂ ‘କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ’ର ଖ୍ୟାତି ଦର୍ଶନ କୁମାର। ତେବେ ଖୁଶାଲି କୁମାର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ସସପେନ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫିଲ୍ମରେ ଖୁସାଲିଙ୍କ ଜଣେ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆର ମାଧବନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଖୁସାଲି। ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ସାଞ୍ଚି ସିନ୍ନା । ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଅପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଉଛି । ଆତଙ୍କବାଦୀର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅପାରଶକ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ହକଗୁଲ୍ (Haq Gul) । ଧୋକା ରାଉଣ୍ତ ଡି କର୍ଣ୍ଣର (Dhokha Round D Corner) ଖୁଶାଲୀଙ୍କର ଏହା ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ। ଧୋକା ରାଉଣ୍ତ ଡି କର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛି ଏକ କ୍ରାଇମ ଥ୍ରୀଲର ମୁଭି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି କୋକୋଇ ଗୁଲାଟି(Kookie Gulati ) । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ଭୁଷଣ କୁମାର, କ୍ରଷନ କୁମାର , ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ ଶର୍ମା। ଟି ସିରିଜ-ବ୍ୟାନର ଅଧିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୁଡିକ ଅଗଷ୍ଟ ୩0ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଛୁଇଁଥିଲା।

#Dhokha gets the benefit of lower ticket rates [#NationalCinemaDay2022] on Day 1, has a healthy start [limited screens/shows]... Will be interesting to see how it fares on Day 2 and 3, when ticket rates return to normal pricing... Fri ₹ 1.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/2b3MMsIUGu

