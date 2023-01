Oscar 2023 ରେସରେ'ନାଟୁନାଟୁ'କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ସିଂହଳ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଏହି ଗୀତ

Jaqueline Fernandes in Oscar: ସିଂହଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଡିଜ୍ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନି ଲାଣ୍ତରିଂ ମାମଲାର ଫସିଛନ୍ତି । ଠକ ସୁକେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ୟାକଲିନ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଏକ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜ୍ୟାକଲିନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଓସ୍କାର ୨୦୨୩ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ଓ ଫିଲ୍ମ ଟିମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେହି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ରହିଛି ( Tell it like a Women)।