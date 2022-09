Hollywood : ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଓସ୍କାର ବିଜେତା Louise Fletcher, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Louise Fletcher : ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଓସ୍କାର ବିଜେତା (Oscar Winner) ଲୁଇସ୍ ଫ୍ଲେଚର । ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ହଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ମୋଣ୍ଟଡୁରସ (Montdurausse,France)ରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି । ମିଲୋସ୍ ଫରମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ୧୯୭୫ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ୱାନ୍ ଫ୍ଲୁ ଓଭର ଦ କୁକୁସ୍‌ ନେଷ୍ଟ' (One Flew Over the Cuckoo's Nest) ରେ ନର୍ସ ରାଚେଡ୍ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଲୁଇସ୍ ଫ୍ଲେଚର୍ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜ୍ୟାକ୍ ନିକୋଲସନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେ ୧୯୭୬ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାଇଁ ଓସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ଲୁଇସ୍ ୧୯୩୪ ଜୁଲାଇ ୨୨ରେ ଆମେରିକାର ଅଲବାମାର ଏକ ସହର ବର୍ମିଂଘମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଲୁଇସ୍ ୧୯୫୦ ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲମାନ୍, ବ୍ୟାଟ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସନ, ମାଭେରିକ୍, ଦ ଅନଟଚେବଲ୍ସ ଏବଂ ୭୭ ସନ୍ସେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଭଳି ଟିଭି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଲୁଇସ୍ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିକେଟ୍ ଫେନ୍ସ ଏବଂ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍କାଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଲୁଇସ୍ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ୩୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଫାର୍ମହାଉସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଓସ୍କାର ଜିତିବା ସହିତ ଲୁଇସ୍ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, BAFTA ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଏକକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ତୃତୀୟ ମହିଳାଥିଲେ ।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଓସ୍କାରର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏକ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଲୁଇସ୍ ୧୯୫୯ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଜେରୀ ବିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୧୯୭୭ ମସିହାରେ ସେମାନେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ ବିକ, ନାତୁଣୀ ଏମିଲି କାୟା ବିକ, ଭଉଣୀ ରୋବର୍ଟା ରୟ, ୧୦ ଭଣଜା ଏବଂ ଭାଣେଜୀ ସହ ଅଛନ୍ତି । ଫ୍ଲେଚର ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହିତ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଲସ ଫରମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟାକ ନିକୋଲସଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍‌ରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବଚ୍ଛା ଯିବା ପରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟର ଅନେକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିନେମାଜଗତକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲେଚର କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିଆରା ଛବି ତିଆରି କରୁଥିଲେ।