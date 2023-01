Uorfi Javed: ଉର୍ଫିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ଥାନାରୁ ଆସିଲା ଡକରା

Uorfi Javed Called By Mumbai Police: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେନସେସନ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ । ସେ ନିଜର ଅତରଙ୍ଗୀ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉର୍ଫି ଆଇନର ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। (Chitra Kishore Wagh, President of BJP Maharashtra Mahila Morcha)ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଚିତ୍ରା କିଶୋର ୱାଘ ଉର୍ଫିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଡକାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଫିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ଚିତ୍ରା । ଉର୍ଫିଙ୍କ କିଛି ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିବା ସହ ଉର୍ଫିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଟୁଇଟ୍ କରିଥିଲେ।

ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଉର୍ଫିଙ୍କୁ ଡାକିଛି: ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ବିଜେପି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶନିବାର ଉର୍ଫି ଜାଭେଦଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରା ୱାଘ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କେହି କଳ୍ପନା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆଚରଣର ଅଧିକାର, ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ବାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏପରି ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ... ଯଦି ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି,ତେବେ ସେ କରିପାରିବେ,କିନ୍ତୁ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସମାଜର ବିକୃତ ମନୋଭାବକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି।

TV actress & social media influencer Uorfi Javed called for inquiry today in connection with a complaint against her by BJP leader Chitra Wagh: Mumbai Police

— ANI (@ANI) January 14, 2023