Urvashi Rautela : ଉର୍ବଶୀ କାହାକୁ କହିଲେ I Love You ?

Urvashi Rautela : ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ରୌତେଲା (Bollywood Actress Urvashi Rautela) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଆକ୍ଟିଭ । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଉର୍ବଶୀ ଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଉଭୟ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମିଡିଆ ଆଗରେ କିଛି ଖୁଲାସା କରି ନ ଥିବା ବେଳେ ଉର୍ବଶୀ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିନା କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ୟୁଜର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉର୍ବଶୀ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ' ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ (i love you) ଏବଂ କିସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି' । ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,' ମୋର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ୱାଲା ଭିଡିଓ କେବଳ ଏକ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓ କାହାକୁ ଡେଡିଟେକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରି ନାହିଁ ।

ସେହିପରି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉର୍ବଶୀ କରବା ଚୌଥ(Karwa Chauth)କୁ ନେଇ ଇନଷ୍ଟାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା। ୟୁଜର୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, କରବା ଚୌଥ କଣ ତମେ ଋଷଭଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ ବୋଲି କହି ଥିଲେ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ରୌତେଲା (Urvashi Rautela) ଚମକ୍କାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଉର୍ବଶୀ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍ଟନର ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଟପ୍ସ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜଲିକି ତାର ଗୀତରେ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ।

#RishabhPant trying to focus on cricket to cement his position in the playing XI

Meanwhile, #UrvashiRautela.. pic.twitter.com/3yKbYszsGv

— Alter Ego (@imAlter_ego) October 11, 2022