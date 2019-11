ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ନେବା ଠିକ ନଥିଲା: ବିଜେପି ନେତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 'ପାୱାର' ପୁତୁରାଙ୍କୁ ହାତେଇ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଦେବାକୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଗଣିତ କଷିଥିଲା, ତାହା ଫେଲ ମାରିଛି । ସରକାର ଗଠନର ମାତ୍ର ୪ଦିନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏକନାଥ ଖଡସେ ।

ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏକନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଅଜିତ ପାୱାର ଜଳ ସେଚନ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଉଚିତ ନଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଏକନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟାଣି ଆଣିଚି । ବିଜେପି, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର ? କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନା ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ? ଯେଉଁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇବୁ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ବଡ ବଡ ବାଇଗଣ ବିକୁଥିଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ହାତେଇ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ମନା ବଳାଇଥିଲା ବିଜେପି ?

Senior BJP leader Eknath Khadse: My personal opinion is that BJP should not have taken support of Ajit Dada Pawar. He is an accused in the massive irrigation scam and faces many allegations, so we should not have allied with him pic.twitter.com/fjzhmikpDW

— ANI (@ANI) November 27, 2019