5 prisoners: ଜେଲରୁ ୫ କଏଦୀ ଫେରାର, ଚାଦର-ଲୁଙ୍ଗିକୁ ଦଉଡି କରି ୨୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ମାରିଲେ ଚମ୍ଫଟ

Prisoners escape from jail: ଆସାମର ମୋରିଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲରୁ ୫ ଜଣ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋରିଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲା କମିଶନର ଦେବଶିଶ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ଘଟଣା ରାତି ୧ ରୁ ୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଜଣ ବିଚାରାଧିନ କଏଦୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଅପରାଧ ଅଧିନିୟମ (POCSO) ଅଧୀନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୋରିଗାଓଁ ଏବଂ ସୋନିତପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘଟିଛି।' ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦୀମାନେ ଲୁହା ରଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଚାଦର, କମ୍ବଳ ଓ ଲୁଙ୍ଗିକୁ ଦଉଡି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜେଲର ୨୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ।

ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେରାର କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଦେବଶିଶ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜେଲ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲାହିରିଘାଟ ଥାନାରେ ତିନିଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମୋୟାବରୀ ଏବଂ ତେଜପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

In a dramatic escape, 5 prisoners fled Morigaon District Jail of Assam by scaling its 20-foot wall using blankets, lungis & bedsheets.

Escapees are:

Saifuddin, Jiarul Islam, Nur Islam, Mafidul & Abdul Rashid.

They were all incarcerated under POCSO cases for the rape of minors. pic.twitter.com/E5tWcRA6IB

