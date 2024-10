AAP କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ନିର୍ବାଚନ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ କରିବ ନାହିଁ ମେଣ୍ଟ

Aam Aadmi Party: ହରିୟାଣାରେ ପରାଜୟ ପରେ ଏହାର ମେଣ୍ଟ ଦଳ ମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାକୀ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। AAP ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରିୟଙ୍କା କକ୍କର ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାକୀ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କକ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକାକୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅହଂକାରୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକୁ ରଖିବୁ ଏବଂ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କରିଥିବା କାମକୁ କହିବାକୁ ଦେବୁ। ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ।" ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୨୦୨୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​AAP ୭୦ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୬୨ ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଆଠଟି ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା।

କକ୍କରଙ୍କ ବୟାନ ସେହି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ AAP ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସଜିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେପି ଓ ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ଘୋଷଣା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଝଟକା କାରଣ ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ଏହାର କୌଣସି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି। ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏଏପି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା।

#WATCH | Delhi | AAP's National Spokesperson Priyanka Kakkar says, "We will contest Delhi (assembly) elections alone. On one side it's the overconfident Congress and on the other side, it's the arrogant BJP. We will contest the election based on what we have done in Delhi in the… pic.twitter.com/p3vXcox1ZO

