'ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଆମେରିକା'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି କାରଣରୁ ଆମେରିକା (America) ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ (Westen World Country) ର ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଥିବା ଚୀନ (China) ଏବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର (South China Sea) କ୍ଷେତ୍ରକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା କରୁଥିବା ଚୀନ ଏହି ଜଳରାଶିରେ କୃତ୍ରିମ ଦ୍ୱୀପ (Artificial Island) ନିର୍ମାଣ ସହ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବାକୁ ନେଇ ଚୀନ-ଆମେରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ସମେତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର (Pacific Region) ରେ ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେବା ଲାଗି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏପରିକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୌବାହିନୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକାର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡିଛି । ଏପରିକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଚୀନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ (Global Times) ସମ୍ପାଦକ ହୁ ଶିଜିନ (Editor Hu Xijin) କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହେଲେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଏମକ୍ୟୁ-୯ ରିପର ଡ୍ରୋନ (MQ-9 Reaper Drone) ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୀନୀ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ, ଚୀନର ପିପୁଲ୍ସ୍ ଲିବେସନ ଆର୍ମୀ-ପିଏଲଏ (PLA-Peoples Liberation Army) ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜବରଦସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ । ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ।

Based on information I learned, Trump govt could take the risk to attack China’s islands in the South China Sea with MQ-9 Reaper drones to aid his reelection campaign. If it happens, the PLA will definitely fight back fiercely and let those who start the war pay a heavy price.

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 28, 2020