Bus accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍, ଏଯାଏଁ ୮ ମୃତ, ବଢ଼ିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା...

Bus accident: ଶୁକ୍ରବାର ପଞ୍ଜାବର ଭଟିଣ୍ଡାଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ଭଟିଣ୍ଡା ତଲୱାଣ୍ଡି ସାବୋ ରୋଡ୍ ର ଏକ ଡ୍ରେନରେ ଖସିପଡିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି, ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୌଡିଥିଲେ:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନ ସିଂ ୱାଲା ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ, ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଖସିପଡିଥିଲା। ବସ୍‌ରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି, ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ।

ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭଟିଣ୍ଡା ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି:

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟ ତଲୱାଣ୍ଡି ସାବୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଆହତଙ୍କୁ ଭଟିଣ୍ଡା ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।



A private bus traveling from Sardulgarh to Bathinda met with an accident and fell into a drain near Jeevan Singh Wala on Talwandi Road.

Deputy Commissioner Bathinda along with SSP Bathinda visited the accident site to assess the situation. An NDRF team was also called in. pic.twitter.com/Lw90bi7qZS

— Bathinda Range Police (@BathindaRange) December 27, 2024