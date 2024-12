PM Modi Target to Congress: କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ପଢନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

PM Modi Target to Congress: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡ. ବି.ଆର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଉପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବିରୋଧି କଂଗ୍ରେସ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଲୁଚାଯାଇପାରେ ତେବେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି।

ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ରାଜବଂଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏକ ଦଳ କିପରି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ତଥା ଜାତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମୋଦୀ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ପାପର ତାଲିକା ଅଛି। ସେହି ତାଲିକାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାଜୟକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ସଂସଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲରେ ସମ୍ମାନିତ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା।

ସେହିପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ସଂସଦରେ ଅମିତ ଶାହା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଏବଂ ଏସସି / ଏସଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର କଂଗ୍ରେସର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶାହାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନାଟକ କରୁଛି। ଜନସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି।

In Parliament, HM @AmitShah Ji exposed the Congress’ dark history of insulting Dr. Ambedkar and ignoring the SC/ST Communities. They are clearly stung and stunned by the facts he presented, which is why they are now indulging in theatrics! Sadly, for them, people know the truth! pic.twitter.com/l2csoc0Bvd

— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2024