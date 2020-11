କୋରୋନା ମୁକାବିଲା: ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି କେଜ୍ରିୱାଲ, ଆଗକୁ ମାଡି ଆସିଲେ ଶାହ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶରେ କୋରୋନା ଗ୍ରାଫ (Corona Graph)ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ (National Capital Delhi)କୋଭିଡ୧୯ ସଂକ୍ରମଣ (Covid19 Infection)ମାମଲା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେବା ସହ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାସୀନ କେଜ୍ରିୱାଲ ସରକାର (CM Kejriwal)।



କୋରୋନା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର (Union Govt)ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକ ଡାଉନ (Lockdown)ଲାଗୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜ୍ରିୱାଲ। ହେଲେ ଏ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କାରିନାହାଁନ୍ତି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା କୋରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସିଛି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (Home Ministry)। ଏନେଇ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ରହିଥିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧୦ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ଏହି ଟିମ୍ କୋରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବା ୧୦୦ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ (Private Hospital)ପରିଦର୍ଶନ କରିବ। ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିବା ଆଇସିୟୁ (ICU)ଏବଂ ବେଡ୍ (Bed)ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ (Union Home Minister)ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ (Amit Shah)ଅବଗତ କରାଇବେ।

Following Union Home Minister Amit Shah's meeting on Delhi #COVID19 situation on Nov 15, a slew of measures underway. DRDO to add 250 ICU beds to its already existing 250 ICU beds & also to create 35 BIPAP beds in next 3 to 4 days at its COVID hospital near Delhi airport: MHA pic.twitter.com/olh93PdnEM

— ANI (@ANI) November 18, 2020