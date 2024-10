Delhi Bomb Blast: ରୋହିଣୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ!

Delhi Bomb Blast: ଦିଲ୍ଲୀର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସତର୍କ ହୋଇଉଠିଛି। ରୋହିଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ CRPF ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରବିବାର ଦିନ (୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪) ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି (ଏନଆଇଏ) କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି।

ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବିସ୍ଫୋରକ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ, ଏନଆଇଏ, CRPF, FSL ଏବଂ NSG ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ କର୍ଡନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନର ସିସିଟିଭି ଖୋଜାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବୋମା ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଓ ବଡ ବଜାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଗତ ରାତି (୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪) ରୁ ଆଜି ସକାଳ (୨୦ ଅକ୍ଟୋବର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାରରେ କେତେ ଫୋନ୍ କଲ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ଡାଟା ସ୍କାନ କରିବାରେ CRPF ଦଳ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଡମ୍ପିଂ ଡାଟା ନିଆଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗତ ରାତିରୁ ସକାଳୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଫୋନ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ତାହା ଜାଣିହେବ। ଏହା ପରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ।

VIDEO | Investigation is underway outside CRPF school in Prashant Vihar area in Delhi's Rohini after a blast was reported in the area earlier today.

