IndiaAI Mission: ଭାରତ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ନିଜସ୍ୱ AI, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଲେ ଏହି ସୂଚନା

IndiaAI mission: ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ChatGPT ଏବଂ DeepSeek ପରି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର AI ମଡେଲ୍ ତିଆରି କରିବ। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୬ରୁ ୮ ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଏକ ସଂସ୍କରଣ। ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ମଡେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହିା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟେକ୍ସ୍ଟ, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ରୂପରେ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କନକ୍ଲେଭରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାସିଲିଟିରେ ୧୮,୬୯୩ଟି GPU ରହିଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ ଭାଷା ମଡେଲ (LLM) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ୬ ଜଣ ବଡ଼ ଡେଭଲପର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ୬-୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ୪-୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏକ ଦୃଢ଼ AI ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ସୁବିଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଭାରତ ସରକାର AI ଗବେଷଣା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିରନ୍ତର ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିବେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୮,୦୦୦ GPU ସହିତ, ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ AI ମଡେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଦେଶର ଭାଷା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ୧୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ GPU ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଡେଲ ପାଇଁ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ୮ ରୁ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ AI ମଡେଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Our Prime Minister's economic thinking is very inclusive... The India AI mission has been going on as per the spirit of India, and it was approved by the Prime Minister in March 2024 in a very short time frame starting August 2024,… pic.twitter.com/uRTqxQ7pT2

