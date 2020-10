କିମିଆ କରିଛି ବିରିୟାନୀ; ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ ପାଇଁ ଦେଢ କିଲୋମିଟର ଲାଇନ୍

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେଠାରେ ସରକାର ମାଗଣାରେ କିଛି ବଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହଁ ବିରିୟାନୀ । ଆଉ ଏହି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଦେଢ କିଲୋମିଟର ଲାଇନ ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହୋସକୋଟର ଅଞ୍ଚଳର । କୋରୋନା ଧୀରେଧୀରେ କଟକଣା କହୋଳ ହେବାସହ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁମାନ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିଛି ହୋସକୋଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦମ ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟର । ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦମ ବିରିୟାନୀର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଲୋକେ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

#WATCH Karnataka: People queue up at an eatery in Hoskote to buy biryani.

A customer says, "I came here at 4 am, but got my order at 6:30 am, as there's a long queue of about 1.5 km for biryani. The food is too delicious, it's worth the wait." pic.twitter.com/ThiT3zmEM6

— ANI (@ANI) October 11, 2020