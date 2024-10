Delhi Blast: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସ୍କୁଲର ଝରକା କାଚ

Delhi Blast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ରବିବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। CRPF ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଆକାଶରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରୋହିଣୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ କିପରି ହୋଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଯାଇଛି। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦଳ, ବୋମା ନିଷ୍କାସନ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ ଏବଂ କୁକୁର ସ୍କ୍ୱାଡ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି। ରୋହିଣୀ ଡିଏସପି ଅମିତ ଗୋୟଲ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

Delhi: A blast has been reported outside CRPF school in the Prashant Vihar area of ​​Rohini district. The fire department was informed about the incident at around 7:50 am, after which two fire brigades were immediately dispatched. However, no fire or damage to the wall has been…

— ANI (@ANI) October 20, 2024