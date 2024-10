ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୬,୭୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କଲେ ଅନୁମୋଦନ

Union Cabinet Decisions: ଗୁରୁବାର ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨,୨୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅମରାବତୀ ରେଳ ଲାଇନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ଉପରେ ଏହାର ୩ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସେତୁ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ସହିତ ଅମରାବତୀର ସିଧାସଳଖ ରେଳ ସଂଯୋଗ ରହିବ।

ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହା ୧୯ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ୬ କୋଟି କିଲୋଗ୍ରାମ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ।

ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସହିତ ରଣନୀତିକ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ୨୫୬ କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ୮୭ ଲକ୍ଷ ମାନବ ଦିନର ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିହାର ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ୧୬୨ କୋଟି କିଲୋଗ୍ରାମ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw briefs the media on Cabinet decisions. He says, "A railway line for Amaravati (Andhra Pradesh) has been approved today. A new 3.2 km long railway bridge will be constructed on River Krishna for this. It will connect Amaravati with… pic.twitter.com/pskh2E6JW9

