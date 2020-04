ପିଜ୍ଜା ଡେଲିଭରୀ ବୟ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ, ୭୨ଟି ପରିବାରକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଜଣେ ପିଜ୍ଜା ଡେଲିଭରୀ ବୟ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ୭୨ଟି ପରିବାରକୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ଡେଲିଭରୀ ବୟ ଜଣଙ୍କ ଏକ ମାସ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ସେ ଏ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେିଥିବାବେଳେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭଲ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ RML ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ସେ COVID-19 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ।

A pizza boy has been detected with #COVID19 here. 17 other delivery boys linked with him have been placed under institutional quarantine and 72 people have been placed under home quarantine: Delhi Health Minister Satyendar Jain https://t.co/X7fbrA4hws pic.twitter.com/5c9aCftNXV

— ANI (@ANI) April 16, 2020