Building Collapse: ମୋହାଲିରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା ତିନି ମହଲା କୋଠା, ୧୫ ଜଣ ଫସିଥିବାର ରହିଛି ଆଶଙ୍କା

Mohali Building Collapse: ପଞ୍ଜାବର ମୋହାଲିରୁ ଏକ ବଡ ଖବର ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫ ଜଣ ଫସି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ତଳ ମହଲାରେ ଏକ ଜିମ୍ ଚାଲୁଥିଲା । ତେଣୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପୋତି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।

ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ବେସମେଣ୍ଟର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି କୋଠାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମହଲା କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା। ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯେ ୫୦ ଜଣ ଲୋକ ଫସି ଥାଇପାରନ୍ତି।

#WATCH | Deepak Pareek, SSP Mohali, says, "...Operation is underway. We have no such estimate as to how many people are trapped there. NDRF, police and fire department teams are at the spot. The reason behind this mishap will be investigated." https://t.co/gLNcRbAz84 pic.twitter.com/Cu6IRABvGx

— ANI (@ANI) December 21, 2024