ଅମ୍ବାଲାରୁ ବାୟୁସେନା ଉଡାଇଲା ରାଫେଲ, ଏଣିକି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଦିନର ଇତିହାସ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା-ଆଇଏଏଫ(IAF-Indian Air Force) ଲାଗି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ରାଫେଲକୁ (Modern Fighter Jet Rafale) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ କରିଛି ଭାରତ।



ଚଳିତ ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ୫ଟି ରାଫେଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ (Rafale Squadron) ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ । ଯାହାକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଇଏଏଫ । ଏନେଇ ହରିୟାଣାସ୍ଥିତ (Haryana) ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟି (Ambala Air Base) ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ସୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ (Air Show Programme) ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ (Defence Minister Rajnath Singh), ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ପାର୍ଲି (French Counterpart Florence Parly), ଚିଫ ଡିଫେନ୍ସ ଅପ ଷ୍ଟାଫ-ସିଡିଏସ(CDS-Chief of Defence Staff) ବିପିନ ରାୱତ (Bipin Rawat), ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆରକେଏସ ଭଦୋରିଆ (IAF Chief RKS Bhadoria)।

