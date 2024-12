Parliament Row: ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦର ପାହାଚରେ ବାଡି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି

Parliament Row: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଧକ୍କା ଦେବା ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ବିତର୍କ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ସେ (ଅମିତ ଶାହା) ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡକ୍ଟର ବିଆର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍।

ଖଡ୍ଗେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ନେଇ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ବାହାରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି କେବଳ ନେହେରୁ-ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ନେଇ ମିଛ କହିଛି ଏବଂ ଅପମାନିତ କରିଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶହା ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ।

ଏହି ସମୟରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂସଦରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ, କୌଣସି ହିଂସା ହୋଇ ନଥିଲା। ଆଜି ବି ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। ଆମକୁ ମକର ଦ୍ୱାରରେ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ମୋତେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମହିଳା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ କରିବୁ।

