ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ-RSS ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି

Rambhadracharya On Mohan Bhagwat: ଜଗଦଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର (ସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ) ଙ୍କ ବୟାନ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅଟେ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଜଗଦଗୁରୁ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଅନୁଶାସନ ମୋର ହେବ। ସେ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଏପରି ବୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ ବହୁତ ବଦଳିଛି।

ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ମନ୍ଦିର ଖୋଜୁ ନାହୁଁ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ମିଳିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଖୋଜୁ ନାହୁଁ। ସେ ଏପରି କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହଜିନାହିଁ। ଅଧିକାର ମାଗିବା ପାପ ନୁହେଁ। ଆମେ କୌଣସି ପାପ କରି ନାହୁଁ।'

ଜଗଦଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଇଛି ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ କିଛି ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଆମେ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିମ୍ବା ଆମେ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ଜାରି ରଖିବୁ। ସେ ଏପରି ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।'

ସମ୍ୱଲରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଉପରେ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ମିଳିବା ଉଚିତ୍। ଉପଦ୍ରବୀ ମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଧ୍ୱଂସ କରି ନାହୁଁ। ସେମାନେ ଆମର ୩୦ ହଜାର ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ।

ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ସର୍ଭେରେ ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ମିଳିବ, ଆମେ ସେଠାରେ ଦାବି କରିବୁ। ଆମେ କାହାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ବିବାଦ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।'

