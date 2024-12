'ଦି ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ’ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ ନେଇ JNU ବୋବାଲ, ଏବିଭିପି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଥର ମାଡ କଲେ ଲେଫ୍ଟ ଛାତ୍ର?

JNU News: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଜେଏନୟୁ) ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିନେତା ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସେଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଦି ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ’ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଖିଲ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ପରିଷଦ (ଏବିଭିପି) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏବିଭିପି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି।

ସାବରମତି ଢାବାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଚାଲିଥିଲା ​​। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଛାତ୍ର ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଜୁରାଟର ଗୋଦ୍ରା କାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଉପରେ ନିର୍ମିତ।

ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂସଦର ବାଲାଯୋଗୀ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଫିଲ୍ମ 'ଦି ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ' ଦେଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ବିକାଶ ମାସେ, ରାଶି ଖାନ୍ନା, ରିଡି ଡୋଗ୍ରା ଏବଂ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସମେତ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Such big stones were pelted on the JNU students including girls who were peacefully watching the screening of The Sabarmati Report organised by ABVP-JNU.

This is another attempt made by the Leftists to not let the lies and propaganda spread by them get exposed.#JNU…

