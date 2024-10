Pralhad Joshi: ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲା, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଭାଇ ଗିରଫ୍

Union Minister Pralhad Joshi: ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଭାଇ ଗୋପାଳ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ JD(S) ବିଧାୟକ ଦେବବନ୍ଦ ଫୁଲ ସିଂ ଚାୱାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଚହ୍ୱାଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୁନୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆରରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପୁଅ ଅଜୟ ଯୋଶୀ ମଧ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ସୁନୀତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲେ। ସୁନୀତା ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କହିବାରୁ ଗୋପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଆଯିବ । ତା'ପରେ ଆଉ ୧ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରୁନାହାଁନ୍ତି।

ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?

ପୂର୍ବତନ ଜେଡିଏସ ବିଧାୟକ ଦେବନନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଚହ୍ୱାଣ ଗୋପାଳ ଯୋଶୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବାସେଶ୍ୱର ନାଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ଯୋଶୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ​​ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କହିବାରୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଠକେଇ ଏବଂ ଏସସି / ଏସଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।

VIDEO | Union minister Pralhad Joshi objects to being linked to his brother Gopal Joshi, who is facing a cheating case. He cites an affidavit and court order passed long back which states the two of them do not constitute any joint family status or joint transaction socially or… pic.twitter.com/albzegRzCX

— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2024