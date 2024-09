ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ? ବୈଠକ ପରେ ECI ଦେଲା ଜବାବ

Maharashtra Assembly Election 2024: ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଞ୍ଚ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାର ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି। ‘ଆପଲେ ମତ୍ ଆପଲା ହକ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାର ଶନିବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ହିସାବ ରଖିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନରେ ସେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ‘ଆପଲେ ମତ୍ ଆପଲା ହକ୍’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଏସପି, ଏଏପି, ସିପିଆଇ, ଏମଏନଏସ, ଶିବସେନା, ଶିବସେନା ୟୁବିଟି, ଏମଏନଏସ ସମେତ ୧୧ ଟି ଦଳର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ସବକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍।

Watch: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar says, “We have come here to discuss our upcoming elections. I will reiterate, Aamchi Maharashtra, Aamchi Madan. I believe that, like other festivals, everyone will contribute—youth, women, all castes, and regions. Your opinion… pic.twitter.com/CQ7ZYMCeGK

— IANS (@ians_india) September 28, 2024