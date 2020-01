ଚୀନ ଉଠାଉଥିଲା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମନା କରିଦେଲେ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା ଚୀନର ପାକ୍ ପ୍ରେମ । ଜାତିସଙ୍ଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ(UNSC) ବୈଠକରେ ଚୀନ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ନୋହିଲା । ପାକ୍ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଚୀନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ତାହା ଫେଲ ମାରିଛି । କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ ପ୍ରଚାର ପୁଣିଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।

ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) UNSC ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକରେ ପାକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରିଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ । ତେବେ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । UNSCର ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ କହିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ । ଏହା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମୁଦ୍ଦା ।

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରୋକଠୋକ ବିରୋଧ କରିଦେଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ । ଗତମାସ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା, ରୁଷ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ ।

ଜାତିସଙ୍ଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଥିବା ସୈୟଦ ଅକବରୁଦ୍ଦୀନ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର କାହାର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିନି । ପାକିସ୍ତାନର ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଜାତିସଙ୍ଘରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନଥିବାରୁ ଆମେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଛି ।''

Syed Akbaruddin: We are happy that neither the alarming scenario painted by the representatives of Pakistan nor any of the baseless allegations made repeatedly by various representatives of Pakistan in UN fora were found to be credible. https://t.co/VtMIObOmCB

— ANI (@ANI) January 16, 2020